Сетевая общественность одобряет меры, принятые к польскому журналисту, отметившемуся русофобскими высказываниями в эфире федеральных каналов. Верным считают решение о выдворении Томаша Мацейчука из России и в Совете Федерации.

Сетевая общественность одобряет меры, принятые к польскомужурналисту, отметившемуся русофобскими высказываниями в эфире федеральныхканалов. Верным считают решение о выдворении Томаша Мацейчука из России и вСовете Федерации.Мацейчук – даже не журналист, а самозванец. Это выяснилакомиссия Совфеда по информационной политике, сообщил сенатор Алексей Пушков."Скандалисту и русофобу Мацейчуку запрещен въезд вРоссию до 2048 года. Верное решение. И он не "польский журналист", апросто самозванец", – заявил сенатор. Пушков пояснил: как выясниласенатская комиссия, у Мацейчука не было аккредитации МИД и он не работал ни наодно СМИ – следовательно, журналистом считаться не может.Мацейчук был частым участником политических ток-шоу нароссийских телеканалах – в частноти, Первом и НТВ. Крупный скандал с его участием разразился вапреле 2017 года, когда он заявил в эфире НТВ, что считает дедов всехприсутствующих "красными фашистами". Это спровоцировало драку сроссийским политологом Русланом Осташко. На программе их разняли, однако позже Осташкои Мацейчук провели настоящий боксерский поединок, в котором россиянин одержалпобеду по очкам.Ранее Мацейчука задерживали по подозрению в экстремизме. Вего квартире были найдены предметы с националистической символикой. На него былзаведен протокол по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равноунижение человеческого достоинства".Позже выяснилось, что гражданин Польши находился в Россиинезаконно. За этол предусмотрен штраф, а в некоторых случаях выдворение изстраны. Мацейчуку запретили въезд в Россию сроком на 30 лет, пишет РИА Новости.Пользователи соцсетей с восторгом восприняли это известие."А почему бы их всех не проверить? Уверен, половина этих клоунов-русофобовна нашем ТВ, проходимцы и самозванцы", – пишет один из них.Другие возмущаются, требуя более сурового наказания. "Оченьпечально,что этого раньше не замечали, получается у нас любая мразь можетвыступать,поливать г*** всю страну, а ему за это максимум въезд запрещают, компетентныеорганы не работают", – не сдерживает эмоций сетевой активист (оригинальнаяорфография и пунктуация сохранены – прим. ред)."Долго "телились", одних фоток былодостаточно, чтобы понять, что это за мразь", – подводят итог пользователи.