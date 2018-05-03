Сетевая общественность одобряет меры, принятые к польскому
журналисту, отметившемуся русофобскими высказываниями в эфире федеральных
каналов. Верным считают решение о выдворении Томаша Мацейчука из России и в
Совете Федерации.
Сетевая общественность одобряет меры, принятые к польскому
журналисту, отметившемуся русофобскими высказываниями в эфире федеральных
каналов. Верным считают решение о выдворении Томаша Мацейчука из России и в
Совете Федерации.
Мацейчук – даже не журналист, а самозванец. Это выяснила
комиссия Совфеда по информационной политике, сообщил сенатор Алексей Пушков.
"Скандалисту и русофобу Мацейчуку запрещен въезд в
Россию до 2048 года. Верное решение. И он не "польский журналист", а
просто самозванец", – заявил сенатор. Пушков пояснил: как выяснила
сенатская комиссия, у Мацейчука не было аккредитации МИД и он не работал ни на
одно СМИ – следовательно, журналистом считаться не может.
Мацейчук был частым участником политических ток-шоу на
российских телеканалах – в частноти, Первом и НТВ. Крупный скандал с его участием разразился в
апреле 2017 года, когда он заявил в эфире НТВ, что считает дедов всех
присутствующих "красными фашистами". Это спровоцировало драку с
российским политологом Русланом Осташко. На программе их разняли, однако позже Осташко
и Мацейчук провели настоящий боксерский поединок, в котором россиянин одержал
победу по очкам.
Ранее Мацейчука задерживали по подозрению в экстремизме. В
его квартире были найдены предметы с националистической символикой. На него был
заведен протокол по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства".
Позже выяснилось, что гражданин Польши находился в России
незаконно. За этол предусмотрен штраф, а в некоторых случаях выдворение из
страны. Мацейчуку запретили въезд в Россию сроком на 30 лет, пишет РИА Новости.
Пользователи соцсетей с восторгом восприняли это известие.
"А почему бы их всех не проверить? Уверен, половина этих клоунов-русофобов
на нашем ТВ, проходимцы и самозванцы", – пишет один из них.
Другие возмущаются, требуя более сурового наказания. "Очень
печально,что этого раньше не замечали, получается у нас любая мразь может
выступать,поливать г*** всю страну, а ему за это максимум въезд запрещают, компетентные
органы не работают", – не сдерживает эмоций сетевой активист (оригинальная
орфография и пунктуация сохранены – прим. ред).
"Долго "телились", одних фоток было
достаточно, чтобы понять, что это за мразь", – подводят итог пользователи.