Налоговая служба опровергла информацию о том, что основатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров задолжал 4 рубля 23 копейки по налогу на имущество. Там заявили, что задолженность у Дурова отсутствует, никаких претензий ему не предъявлялось.

Налоговая служба опровергла сведения о том, что основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров задолжал около 4 рублей по налогу на имущество.Ранее в СМИ появилась информация о том, что налоговики направили по месту регистрации Дурова в Приморском районе требование погасить долг по налогам. Речь шла о сумме в 4 рубля 23 копейки, выставленной по трем счетам. Издание "Фонтанка" сообщило, что погасило долг Дурова, чтобы "не отвлекать его от сражения с Роскомнадзором".В УФНС по Санкт-Петербургу РИА Новости заявили, что задолженность по налогу на имущество физических лиц у Павла Валерьевича Дурова отсутствует, никаких претензий ему не предъявлялось. Между тем сам Дуров уже четыре года не живет в России.В середине апреля Роскомнадзор через суд добился блокировки Telegram в России. Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и помогают террористам, которые активно пользуются Telegram. Также Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы. Потом появилась информация о том, что из-за блокировки оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". 30 апреля в Москве прошел митинг против действий Роскомнадзора.