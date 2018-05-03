Очень страшно похоронить сына. Еще ужаснее после его смерти тягаться за наследство с его любовницами и детьми. Из-за квартир и денег жизнь 93-летней матери Андрея Давидяна превратилась в ад.

Очень страшно похоронить сына. Еще ужаснее после его смерти тягаться за наследство с его любовницами и детьми. Из-за квартир и денег жизнь 93-летней матери Андрея Давидяна превратилась в ад.Скоропостижная смерть в ноябре 2016-го года участника шоу "Голос" Андрея Давидяна потрясла многих. Но его матери Злате Сергеевне страшную новость долго не сообщали – боялись, что не выдержит сердце. "Где Андрей?" – настойчиво спрашивала она" – вспоминает юрист Лаура Эскамилья Вега, которая была очень дружна с покойным. – "Может, он с какой-нибудь женщиной уехал", – пыталась успокоить я".Но материнское сердце не обманешь. По словам Златы Сергеевны, Андрей мог не звонить ей максимум двое суток, а шел уже 12-й день, как сын не давал о себе знать. "Или вы мне говорите, что случилось с Андреем, или я звоню в полицию", – поставила ультиматум мать Давидяна. Пришлось сказать ей правду."Опасаясь, что старушке станет плохо, я заранее вызвала платную службу скорой помощи, – вспоминает Лаура. – Но она так страшно кричала, что уколы обычного успокоительного не действовали и врачам пришлось сделать ей какой-то спецальный укол, выключающий нервную систему".Но настоящий ад мать певца ждал впереди. Последняя сожительница Давидяна стилист Виктория Колос забрала себе все деньги и костюмы артиста, пояснив, что это совместно нажитое имущество и теперь все принадлежит ей. Как говорят, у Андрея было собрано 15 миллионов рублей, которые он откладывал на покупку квартиры.Через полгода после смерти сына Злата Сергеевна узнала, что две дочери Андрея от разных браков начали раздел имущества. Причем претендовали они и на квартиру самой матери певца, которую она купила еще в 1987 году. Спустя еще пару месяцев убитая горем старушка, которую выставляли на улицу, узнала, что на нее подан иск от одной из дочерей покойного сына. Она утверждала, что недополучила от внезапно умершего отца алименты в размере 160 тысяч рублей и требовала их взыскать с парализованной Златы Сергеевны, которая получает 17600 рублей пенсии. Мол, мать должна нести ответственность за долги отца. Судья этот иск отклонил. Но обиженная наследница и ее единокровная сестра стали требовать от Златы Сергеевны немедленно продать квартиру и выплатить им положенные доли.А ведь на 93-летней матери Давидяна, как сообщает, висит еще ее старший сын Карен. После перенесенного в детстве менингита он не вполне дееспособен. И сейчас этих двух инвалидов фактически пускают по миру, лишая дохода и единственного жилья...