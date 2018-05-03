Шведская
академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, может в этом
году отложить награду. Виною тому грязная история о домогательствах.
Шведская
академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, может в этом
году отложить награду. Виною тому грязная история о домогательствах.
Виновником конфликта стал фотограф Жан-Клод Арно.
Сразу несколько женщин обвинили его в сексуальной агрессии и домогательствах.
После этих обвинений шесть членов Академии
покинули свой пост, включая самого Арно и главу организации Сару Даниус. В
ответ на массовый уход король Швеции Карл XVI Густав разрешил членам Академии
покидать пост по собственному желанию, тогда как ранее от них ждали готовности
занимать должность до конца жизни, сообщает
В настоящее время в Академии осталось всего десять активных членов. Они-то и обсудят
возможность отложить вручение Нобелевской премии по литературе. Традиционно
премию вручают после коллегиального решения кворума в 12 человек. В последний
раз вручение премии откладывали более чем 70 лет назад, в 1943 году на фоне
Второй мировой войны.
Отметим, на фоне сексуальной истерии в некоторых странах начали спешно
менять законодательство. Например, в Швеции утвердили законопроект "Об
обязательном разрешении на секс". Для того, чтобы половой акт не считался
насилием, теперь необходима форма предварительного согласия на него, данного
одним партнером другому.