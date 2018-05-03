Шведская академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, может в этом году отложить награду. Виною тому грязная история о домогательствах.

Шведскаяакадемия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, может в этомгоду отложить награду. Виною тому грязная история о домогательствах.Виновником конфликта стал фотограф Жан-Клод Арно.Сразу несколько женщин обвинили его в сексуальной агрессии и домогательствах.После этих обвинений шесть членов Академиипокинули свой пост, включая самого Арно и главу организации Сару Даниус. Вответ на массовый уход король Швеции Карл XVI Густав разрешил членам Академиипокидать пост по собственному желанию, тогда как ранее от них ждали готовностизанимать должность до конца жизни, сообщаетВ настоящее время в Академии осталось всего десять активных членов. Они-то и обсудятвозможность отложить вручение Нобелевской премии по литературе. Традиционнопремию вручают после коллегиального решения кворума в 12 человек. В последнийраз вручение премии откладывали более чем 70 лет назад, в 1943 году на фонеВторой мировой войны.Отметим, на фоне сексуальной истерии в некоторых странах начали спешноменять законодательство. Например, в Швеции утвердили законопроект "Обобязательном разрешении на секс". Для того, чтобы половой акт не считалсянасилием, теперь необходима форма предварительного согласия на него, данногоодним партнером другому.