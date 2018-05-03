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<a href="http://33live.ru/novosti/03-05-2018-novaya-bmw-m5-prevzoshla-mercedes-po-moshhnosti-i-skorosti.html" target="_blank">Новая BMW M5 превзошла Mercedes по мощности и скорости</a> - Новое поколение 600-сильного заряженного седана BMW M5 совсем недавно отпраздновало свой дебют. Но уже готова еще более свирепая версия новинки, которая окажется мощнее своего конкурента из Mercedes-Benz. И фото еще более горячей баварской новинки уже утекли в сеть до премьеры.