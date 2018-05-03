Кровавая драма разыгралась в четверг днем в новгородском поселке Пролетарий, где таксисты дошли до стрельбы на поражение в споре из-за клиента. В настоящее время, как отмечает региональное управление СКР, оба противника находятся в больнице.

Кровавая драма разыгралась в четверг днем в новгородском поселке Пролетарий, где таксисты дошли до стрельбы на поражение в споре из-за клиента. В настоящее время, как отмечает региональное управление СКР, оба противника находятся в больнице.Конфликт произошел на центральной площади, где 3 мая открылась ярмарка. Конфликт возник сначала из-за парковки, а затем и из-за клиента. Словесно договориться не удалось, и тогда таксист Виталий в упор через стекло выстрелил из охотничьего ружья в своего "коллегу" Алана, после чего попытался скрыться. Задержали его со стрельбой, причем тоже на поражение — пуля попала в брюшную полость.В результате Алан получил тяжелую травму головы, сейчас за его жизнь борются врачи, отмечает "ВНовгороде.ру". Его соперник также остается в крайне тяжелом состоянии.Один из местных жителей рассказал изданию "Ваши новости", что в Пролетарии давно действует бригада таксистов, которая борется с приезжими извозчиками: ее члены прокалывают незваным гостям шины и даже сжигают машины.