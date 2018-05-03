За несколько месяцев до завершения 242-го сезона главный театр рассказал о том, чем порадует совсем скоро. Корреспондент Dni.Ru изучил афишу и порадовался названиям и именам.

За несколько месяцев до завершения 242-го сезона главный театр рассказал о том, чем порадует совсем скоро. Корреспондент Dni.Ru изучил афишу и порадовался названиям и именам.До конца этого сезона театр намерен выехать на гастроли и представить несколько премьер. Генеральный директор Большого Владимир Урин сообщил, что в июне в театре будет будет возобновлен спектакль"Дочь фараона", посвященный 200-летия Петипа, а под занавес на Новой сцене будет выпущена "Богема" Пуччини.На исторической сцене в мае 2019 года состоится премьера оперы "Евгений Онегин" режиссера Евгения Арье, знакомого театралам по "Идиоту". Ждут театралов и две оперы Россини – в Большом давно не ставили его оперы. Первая постановка 243-го сезона – "Путешествие в Реймс". А на новой сцене представят "Севильского цирюльника", который ставит Евгений Писарев, худрук театра им.Пушкина. В Большом этого спектакля не было с 1995 года.В марте ожидается премьера оперы Дворжака "Русалка" молодого, но очень востребованного режиссера Тимофея Кулябина, который в Большом ставил "Дон Паскуале". А многократный призер "Золотой маски" Алексей Франдетти ставит "Кандида". Работа обещает быть очень интересной.Что качается балетных планов, то сезон откроется "Вечером одноактных балетов", где покажут, в том числе, долгожданного "Петрушку". Не забыли и про детей – в новом сезоне в Большом ставят "Зимнюю сказку" Кристофера Уилдона. Несколько лет назад этот приглашенный хореограф Королевского балета представил в Ковент-Гардене свою интерпретацию "Зимней сказки", поздней шекспировской пьесы. Теперь же его пригласили в Москву.