Открыли парковый сезон. 1 мая официально начали свою работу городские зоны отдыха. Новые аттракционы, конкурсы и большой загородный пикник. В минувшие выходные жителям Владимира было, чем заняться. О новых зонах отдыха расскажет Никита Королёв.

Открыли парковый сезон. 1 мая официально начали свою работу городские зоны отдыха. Новые аттракционы, конкурсы и большой загородный пикник. В минувшие выходные жителям Владимира было, чем заняться. О новых зонах отдыха расскажет Никита Королёв.