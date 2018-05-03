Погибла под завалами. Накануне из-за обрушения кирпичной стены в селе Бабаево Собинского района погибла 6-летняя девочка. Тревогу подняли родители, которые утром того же дня заявили в полицию о пропаже ребенка. Выяснилось, что Лиза ушла гулять со своей подругой, и девочки забрели на неогороженную частную территорию. По стечению обстоятельств кирпичная стена заброшенной хозпостройки обвалилась как раз в тот момент, когда дети проходили мимо.

Погибла под завалами. Накануне из-за обрушения кирпичной стены в селе Бабаево Собинского района погибла 6-летняя девочка. Тревогу подняли родители, которые утром того же дня заявили в полицию о пропаже ребёнка. Выяснилось, что Лиза ушла гулять со своей подругой, и девочки забрели на неогороженную частную территорию. По стечению обстоятельств кирпичная стена заброшенной хозпостройки обвалилась как раз в тот момент, когда дети проходили мимо. Одну малышку от обвала спас очевидец, но вторую накрыло кирпичами, девочка получила травмы несовместимые с жизнью. Лиза воспитывалась в многодетной благополучной семье. Кстати, об аварийном состоянии постройки собственникам жаловались соседи. Но владельцы территории проигнорировали предупреждения и занялись постройкой дома. Сейчас следователи устанавливают хозяина участка.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Найти концы, кому принадлежит этот дом, потому что на территории находятся представители владельца. Мы уже сталкиваемся с рядом проблем, связанных с регистрацией участка, домовладения, вот это требует очень серьезного уточнения. Сейчас следствие потенциально квалифицирует действия пока не установленных лиц по части 1 статьи 109 УК РФ, а именно причинение смерти по неосторожности".