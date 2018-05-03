В одном из почтовых отделений мужчина пытался получить денежное отправление, но предъявленный им документ вызывал сомнения у работников...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержал 33-летнего приезжего, подозреваемого в подделке документов.В ОМВД России по району Нагатино-Садовники от сотрудников одного из почтовых отделений, расположенных в Коломенском проезде, поступило сообщение о том, что мужчина пытается получить денежное отправление, но предъявленный им документ вызывает сомнения у работников. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники, прибыв на место происшествия, задержал подозреваемого - 33-летнего приезжего. У мужчины изъят паспорт гражданина Российской Федерации с явными признаками подделки. Изъятый документ был направлен на исследование, которым установлено, что в паспорте изменено первоначальное содержание.Отделением дознания ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей бланков».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22