Злоумышленники в ночное время проникли в офис строительной компании и вынесли в пластиковых кейсах дорогостоящее оборудование....

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево задержали троих подозреваемых в краже имущества организации.В ОМВД России по району Солнцево от представителя строительной компании, расположенной на Боровском шоссе, поступило сообщение о краже. Мужчина рассказал, что из офиса организации пропали геодезические инструменты и два ноутбука. Материальный ущерб составил около 1 миллиона 300 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД на Минусинской улице задержали подозреваемых - троих приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 26 до 30 лет, один из которых ранее судим.Установлено, что злоумышленники в ночное время проникли в офис строительной компании и вынесли в пластиковых кейсах 2 электронных тахиометра и 2 ноутбука, и другое оборудование. В дальнейшем злоумышленники продали похищенное, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Солнцево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39