В отношении местного жителя, подозреваемого в организации притона, возбуждено уголовное дело.

В конце апреля текущего года отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ (организация или содержание притона для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).Сотрудниками полиции была получена информация о том, что в квартире 42-летнего мужчины регулярно собираются наркозависимые жители для немедицинского потребления наркотических средств. В ходе проведения специальных мероприятий информация получила своё подтверждение.В квартире мужчины оперативники обнаружили полимерные шприцы и кухонную утварь со следами неизвестных веществ. Экспертным заключением установлено, что в посуде находились остатки наркотического средства «кодеин».В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Расследование уголовного дела продолжается