В китайском городе Даньдун на границе с Северной Кореей после визита в КНР лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в марте этого года резко подскочили цены на недвижимость.

После визита северокорейского лидера стоимость квадратного метра выросла с 470 долларов до 780, а в некоторых районах цены и вовсе поднялись в два раза. Бизнесмены говорят, что растут ежедневно. Параллельно растет и число сделок с недвижимостью, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.Сильнее всего подорожала недвижимость у реки Ялуцзян, по другую сторону которой расположен северокорейский город Синыйджу, при этом раньше квартиры с видом на реку популярностью не пользовались.Однако есть и те, кто не связывают скачок цен с визитом Ким Чен Ына. По словам госслужащих, покупатели в основном – местные жители, и изменения на рынке недвижимости города связаны лишь с тем, что в центре завершили строительство ряда ЖК, куда и хотят переехать горожане.Ким Чен Ын вместе с супругой побывал с неофициальным визитом в Китае 25-28 марта. Эта поездка стала первым зарубежным визитом северокорейского лидера после прихода ко власти в 2011 году.