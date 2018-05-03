Подать электронное заявление можно в любое время через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющие допуск к сети Интернет...

В последнее время все больше граждан отдают предпочтение Интернету. Получить государственные и муниципальные услуги можно и посредством использования портала государственных услуг gosuslugi.ru.Подать электронное заявление можно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющие допуск к сети Интернет. Чтобы получить услугу, Вам не придется выходить из дома. Достаточно только отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг. В дальнейшем Вы просто наблюдаете за ходом исполнения своего заявления.Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридические лица, предприниматели и иностранные граждане.Портал государственных услуг предназначен для предоставления информации о государственных и муниципальных услугах, функциях, ведомствах, а также для оказания услуг в электронном виде. С его помощью Вы сможете:получить услугу в электронном виде;получить информацию о государственной или муниципальной услуге, месте получения, стоимости, сроках оказания и образцах документов;получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях.Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении государственной или муниципальной услуги в электронном виде, гражданин должен зарегистрироваться на портале государственных услуг gosuslugi.ru.Для регистрации личного кабинета на сайте gosuslugi.ru понадобится только Ваш СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона.После регистрации личного кабинета Вы получите код активации. Во время регистрации можно выбрать способ его получения. Можно получить его по Почте России примерно через две недели после запроса. Или сэкономить время и получить код в центрах продаж и обслуживания клиентов компании «Ростелеком», при выборе этого варианта на сайте будет показан список адресов центров.Если говорить о получении кода через Почту России, важно помнить, что письмо придет на ваш почтовый адрес, указанный при регистрации. Код активации высылается заказным письмом, то есть сначала придет извещение на получение письма в ближайшем почтовом отделении.Получение кода активации через центр обслуживания компании «Ростелеком» подойдет больше всего тем, у кого нет времени ждать письмо, и есть необходимость получить госуслугу как можно быстрее.С помощью портала Вы сможете воспользоваться многими популярными сервисами:получить загранпаспорт;оплатить штрафы ГИБДД;зарегистрировать автомобиль;снять транспортное средство с регистрации;получить информацию по исполнительным производствам;получить справку о ходе/отсутствии исполнительного производства;пройти регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;поменять паспорт Российской Федерации в 20 или 45 лет;получить адресно-справочную информацию и многие другие услуги.Для Вашего удобства все услуги разбиты по категориям.Через портал госуслуг можно оплачивать различные виды государственных пошлин и сборов. Оплата производится картами международных платежных систем Visa и MasterCard, а также электронными деньгами и со счетов сотовых операторов.Главные преимущества использования портала государственных услуг gosuslugi.ru:круглосуточная доступность;получение услуги из любого удобного для вас места;доступность сервисов по регистрационным данным портала;нет необходимости ждать письменного подтверждения;получение всеобъемлющей информации по интересующей вас теме;отсутствие очередей;присутствие службы поддержки;встроенная система оплаты;отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в ведомство для получения услуги;фиксированный срок получения услуги;возможность обжалования результатов получения услуги.Портал государственных услуг Российской Федерации можно найти по адресу gosuslugi.ru.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве