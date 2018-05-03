В Каспийске продолжается чемпионат Европы по борьбе. Находящийся в Дагестане президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович дал высокую оценку организации турнира.

В Каспийске продолжается чемпионат Европы по борьбе. Находящийся в Дагестане президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович дал высокую оценку организации турнира."Я доволен тем, как организован чемпионат Европы в Дагестане. Я побывал в санатории "Каспий", где живут все сборные, поговорил с представителями разных команд: Германии, Чехии, Польши — все очень довольны созданными для них условиями. Это настоящая борцовская деревня. Конечно, мы будем ставить то, что сделал Дагестан, в пример другим странам, но не у всех есть такие возможности, как в Дагестане", — цитирует Лаловича РИА Новости.Ненад Лалович заявил, что не допустит вмешательства политики в борьбу. Мы – единая семья, и я не допущу, чтобы политика вмешалась в наш вид спорта, – приводит слова Ненада Лаловича ТАСС. – Мы не будем проводить турниры в странах, где политики используют спорт как саморекламу. Кто уважает Олимпийскую хартию, тот будет с нами работать. Политика хочет использовать спорт для саморекламы, но такого не будет. Если президент той или иной страны нормальный человек, то он хочет физического и морального здоровья своему народу. И эти возможности ему дает спорт".