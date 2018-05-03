«Валенту» могли поджечь. Проверка МЧС установила, что на территорию приюта для бездомных животных кто-то занёс источник возгорания. Напомним, пожар в «Валенте» случился утром 13 апреля. В это время там находились 90 собак и 45 кошек. Две собаки погибли. Причинами пожара, по техническому заключению МЧС, могли стать загорание горючих материалов от спички, зажигалки, сигаретного окурка либо искусственного инициирования горения.

Валенту могли поджечь. Проверка МЧС установила, что на территорию приюта для бездомных животных кто-то занёс источник возгорания. Напомним, пожар в Валенте случился утром 13 апреля. В это время там находились 90 собак и 45 кошек. Две собаки погибли. Причинами пожара, по техническому заключению МЧС, могли стать загорание горючих материалов от спички, зажигалки, сигаретного окурка либо искусственного инициирования горения. Также в ходе проверки выяснилось, что очаг пожара был в центральной части вольеров. Сейчас полицией по делу о пожаре ведётся расследование.