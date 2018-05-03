Президент России Владимир Путин в преддверии инаугурации
уволил пятерых генералов министерства внутренних дел и Следственного комитета,
а также двух прокуроров. Это уже не первые кадровые перестановки за последнее
время, инициированные главой государства.
Президент России Владимир Путин в преддверии инаугурации
уволил пятерых генералов министерства внутренних дел и Следственного комитета,
а также двух прокуроров. Это уже не первые кадровые перестановки за последнее
время, инициированные главой государства.
Должностей лишились глава следственного управления
Следственного комитета по Пермскому краю, генерал-лейтенант Марина Заббарова,
начальник управления МВД по Мурманской области, генерал-майор Игорь Баталов,
замначальника Экспертно-криминалистического центра МВД России, генерал-майор
Иван Лукин, руководитель следственного управления СК по Рязанской области,
генерал-майор Владимир Махлейдт, пишет .
Вместе с тем президент произвел 16 кадровых назначений.
Начальство сменилось в главном управлении Федеральной службы исполнения
наказаний по Свердловской области, управлении министерства внутренних дел в Пензенской
области, управлении МВД по Хабаровскому краю и других структурах.
В прошлом месяце президент также произвел ряд кадровых
перестановках в силовых ведомствах. Своих должностей лишились несколько
генералов. Среди них теперь уже бывшие начальник Академии государственной
противопожарной безопасности МЧС России Шамсутдин Дагирова, глава НИИ ФСИН
Андрей Быков и некоторые другие.
И пока одних "уходят", другие в преддверии
инаугурации и формирования нового правительства покидают свои посты
добровольно. В четверг, 3 мая, стало известно, что в отставку ушел замглавы
Росреестра Константин Колтонюк. По словам директора Центра политологических
исследований Финансового университета Павла Салина, которого цитирует , уход
чиновника перед сменой кабинета министров объясняется желанием показаться более
весомой фигурой на новом месте работы.
Напомним, инаугурация Владимира Путина состоится в
понедельник, 7 мая. Ранее в СМИ появилась информация, что из церемонии могут
исключить традиционный проезд кортежа главы государства по Москве. Однако позже
с опровержением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его
словам, проезд колонны все-таки будет, поскольку Путин переезжает из рабочего
корпуса в Большой Кремлевский дворец, где и состоится торжественная церемония.
Выборы президента России состоялись 18 марта. Владимир Путин
заручился поддержкой абсолютного большинства избирателей, набрав 76,69%
голосов. По подсчетам Центральной избирательной комиссии, за него отдали свои
голоса более 56,4 миллиона россиян.