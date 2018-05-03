Президент России Владимир Путин в преддверии инаугурации уволил пятерых генералов министерства внутренних дел и Следственного комитета, а также двух прокуроров. Это уже не первые кадровые перестановки за последнее время, инициированные главой государства.

Президент России Владимир Путин в преддверии инаугурацииуволил пятерых генералов министерства внутренних дел и Следственного комитета,а также двух прокуроров. Это уже не первые кадровые перестановки за последнеевремя, инициированные главой государства.Должностей лишились глава следственного управленияСледственного комитета по Пермскому краю, генерал-лейтенант Марина Заббарова,начальник управления МВД по Мурманской области, генерал-майор Игорь Баталов,замначальника Экспертно-криминалистического центра МВД России, генерал-майорИван Лукин, руководитель следственного управления СК по Рязанской области,генерал-майор Владимир Махлейдт, пишет .Вместе с тем президент произвел 16 кадровых назначений.Начальство сменилось в главном управлении Федеральной службы исполнениянаказаний по Свердловской области, управлении министерства внутренних дел в Пензенскойобласти, управлении МВД по Хабаровскому краю и других структурах.В прошлом месяце президент также произвел ряд кадровыхперестановках в силовых ведомствах. Своих должностей лишились несколькогенералов. Среди них теперь уже бывшие начальник Академии государственнойпротивопожарной безопасности МЧС России Шамсутдин Дагирова, глава НИИ ФСИНАндрей Быков и некоторые другие.И пока одних "уходят", другие в преддверииинаугурации и формирования нового правительства покидают свои постыдобровольно. В четверг, 3 мая, стало известно, что в отставку ушел замглавыРосреестра Константин Колтонюк. По словам директора Центра политологическихисследований Финансового университета Павла Салина, которого цитирует , уходчиновника перед сменой кабинета министров объясняется желанием показаться болеевесомой фигурой на новом месте работы.Напомним, инаугурация Владимира Путина состоится впонедельник, 7 мая. Ранее в СМИ появилась информация, что из церемонии могутисключить традиционный проезд кортежа главы государства по Москве. Однако позжес опровержением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По егословам, проезд колонны все-таки будет, поскольку Путин переезжает из рабочегокорпуса в Большой Кремлевский дворец, где и состоится торжественная церемония.Выборы президента России состоялись 18 марта. Владимир Путинзаручился поддержкой абсолютного большинства избирателей, набрав 76,69%голосов. По подсчетам Центральной избирательной комиссии, за него отдали своиголоса более 56,4 миллиона россиян.