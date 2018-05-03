Рианна опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях откровенные снимки. Дело в том, что на них видно, что у певицы небритые ноги.

Рианна опубликовала в своихаккаунтах в соцсетях откровенные снимки. Дело в том, что на них видно, чтоу певицы небритые ноги.На фотоотреагировали подписчики знаменитости в Instagram и Twitter.Они восхитились естественность Рианны.Поклонникиамериканской певицы выразили свой восторг в комментариях. "Такая чистая иестественная!", В посте у Рианны заметны волосына ногах. Пусть никто ничего не говорит мне, когда я отращу волосы на своихэтим летом", – написали пользователи соцсетей.Некоторые заметили растяжкина теле певицы на другом снимке. "О господи, я так рада, что у тебя естьрастяжки! Мне больше не придется стыдиться моих!" – прокомментировали девушки. Снимок звезды в Instagram набрал более 3,5 миллиона лайков.Напомним, в апреле фотографии откровенного костюма Рианны сфестиваля Coachella в Калифорнии, вызвали неоднозначнуюреакцию поклонников. Звезда появилась в коричневом полупрозрачном полотне,обернутом вокруг тела, через которое просвечивала ее голая грудь.