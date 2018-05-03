Рианна опубликовала в своих
аккаунтах в соцсетях откровенные снимки. Дело в том, что на них видно, что
у певицы небритые ноги.
Рианна опубликовала в своих
аккаунтах в соцсетях откровенные снимки. Дело в том, что на них видно, что
у певицы небритые ноги.
На фото
отреагировали подписчики знаменитости в Instagram и Twitter.
Они восхитились естественность Рианны.
Поклонники
американской певицы выразили свой восторг в комментариях. "Такая чистая и
естественная!", В посте у Рианны заметны волосы
на ногах. Пусть никто ничего не говорит мне, когда я отращу волосы на своих
этим летом", – написали пользователи соцсетей.
Некоторые заметили растяжки
на теле певицы на другом снимке. "О господи, я так рада, что у тебя есть
растяжки! Мне больше не придется стыдиться моих!" – прокомментировали девушки. Снимок звезды в Instagram набрал более 3,5 миллиона лайков.
Напомним, в апреле фотографии откровенного костюма Рианны с
фестиваля Coachella в Калифорнии, вызвали неоднозначную
реакцию поклонников. Звезда появилась в коричневом полупрозрачном полотне,
обернутом вокруг тела, через которое просвечивала ее голая грудь.