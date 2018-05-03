Российский истребитель ВКС Су-30СМ потерпел крушение над Средиземным морем. Оба летчика, находившиеся в самолете, в результате катастрофы погибли. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Российский истребитель ВКС Су-30СМ потерпел крушение над Средиземным морем. Оба летчика, находившиеся в самолете, в результате катастрофы погибли. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.Ведомство уточнило, что авария произошла "3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим", - передает . В Минобороны подчеркнули, что оба летчика боролись за самолет "до последних минут".По предварительной версии, причиной катастрофы могло стать попадание птицы в двигатель. В Минобороны добавили, что по самолету не производилось никакого огневого воздействия.Эта катастрофа стала первой в истории российской военной авиации потерей истребителя семейства Су-30.