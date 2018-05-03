Смертоносный Су-27, истребитель, наводящий ужас на НАТО. Британские СМИ неожиданно стали вспоминать, что из российских вооружений пугает их больше всего.

"Смертоносный Су-27", истребитель, наводящий ужасна НАТО. Британские СМИ неожиданно стали вспоминать, что из российскихвооружений пугает их больше всего.Су-27 в руках опытного пилота совершает ошеломительныеманевры, они потрясают зрителей авиашоу в России и Европе. Этот самолет наводитужас на на Североатлантический альянс, пишет военно-политическое изданиеNational Interest.Автор статьи отмечает, что при проектировке Су-27учитывались технические параметры американского истребителя F-15. Однакороссийский самолет показывает гибкость в исполнении перехвата и нанесенииназемных ударов. Кроме того, несмотря на различные модификации, разработчикисохранили универсальность истребителя.Машина пережила окончание холодной войны, чтобы стать лучшимэкспортным российским истребителем, подчеркивают эксперты. Су-27 достигаетскорости 2,35 Маха и может разместить до восьми противовоздушных ракет среднейили малой дальности. Этот истребитель четвертого поколения – один из основныхсамолетов ВВС России, он обладает практически безграничным потенциалом длямодернизации, пишет National InterestВоенные эксперты ранее сравнили Су-35 с американскими F-22 иF-35. Специалисты пришли к выводу, что российские истребители не уступаютамериканским самолетам-невидимкам и могут успешно вести с ними бой. Более того,в ближнем бою российские истребители получат преимущество за счет маневренности,а электронные системы позволят Су-35 быстрее обнаружить противника-"невидимку"и нанести удар.Сейчас идут испытания истребителя пятого поколения Су-57.Новая машина пролетит над Красной площадью на Параде Победы 9 мая.