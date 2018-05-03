Смертоносный Су-27, истребитель, наводящий ужас
на НАТО. Британские СМИ неожиданно стали вспоминать, что из российских
вооружений пугает их больше всего.
"Смертоносный Су-27", истребитель, наводящий ужас
на НАТО. Британские СМИ неожиданно стали вспоминать, что из российских
вооружений пугает их больше всего.
Су-27 в руках опытного пилота совершает ошеломительные
маневры, они потрясают зрителей авиашоу в России и Европе. Этот самолет наводит
ужас на на Североатлантический альянс, пишет военно-политическое издание
National Interest.
Автор статьи отмечает, что при проектировке Су-27
учитывались технические параметры американского истребителя F-15. Однако
российский самолет показывает гибкость в исполнении перехвата и нанесении
наземных ударов. Кроме того, несмотря на различные модификации, разработчики
сохранили универсальность истребителя.
Машина пережила окончание холодной войны, чтобы стать лучшим
экспортным российским истребителем, подчеркивают эксперты. Су-27 достигает
скорости 2,35 Маха и может разместить до восьми противовоздушных ракет средней
или малой дальности. Этот истребитель четвертого поколения – один из основных
самолетов ВВС России, он обладает практически безграничным потенциалом для
модернизации, пишет National Interest
Военные эксперты ранее сравнили Су-35 с американскими F-22 и
F-35. Специалисты пришли к выводу, что российские истребители не уступают
американским самолетам-невидимкам и могут успешно вести с ними бой. Более того,
в ближнем бою российские истребители получат преимущество за счет маневренности,
а электронные системы позволят Су-35 быстрее обнаружить противника-"невидимку"
и нанести удар.
Сейчас идут испытания истребителя пятого поколения Су-57.
Новая машина пролетит над Красной площадью на Параде Победы 9 мая.