Российские сторожевые корабли на Азове задерживают и досматривают все суда, следующие в Мариуполь. Украинская сторона возмущается и называет это жесткой политикой Москвы.

Российские сторожевые корабли на Азове задерживают идосматривают все суда, следующие в Мариуполь. Украинская сторона возмущается иназывает это "жесткой политикой" Москвы.Россию в Киеве привычно назвали "страной-агрессором",которая теперь, вдобавок, начала жесткую политику задержания и досмотра судов вАзовском море, которые следуют в мариупольский порт. Как говорится в заявлениигоспогранслужбы Украины, останавливаются как украинские суда, так и кораблидругих стран.По данным украинского ведомства, пограничники Донецкогопограничного отряда зафиксировали уже несколько таких случаев. Начиная с 30апреля невоенные суда задерживаются, российские пограничники поднимаются наборт для осмотра и идентификации судовой команды.Москва действует в строгом соответствии с нормамимеждународного права – чего не скажешь о Киеве. 25 марта в Азовском море украинскиепограничники остановили российское судно "Норд". Судно былоарестовано. В отношении членов экипажа завели административные дела, а противкапитана – уголовное.А в апреле Министерство инфраструктуры Украины предложилозакрыть для российских судов вход во внутренние воды страны – из-за "высокогоуровня террористической угрозы". В украинском правительстве пояснили, чтозапрет будет касаться судов-нарушителей под флагом любого государства – которое,по сообщению пресс-службы кабмина, "пренебрегает украинскими законами и заходитв закрытые морские порты временно оккупированного Крыма и Севастополя".В России квалифицировали действия украинских властей какпиратство. Для борьбы с этим явлением Росрыболовство и ФСБ создали оперативнуюгруппу. Российским судам в Азовском море было решено выделять сопровождение.Украинские стражи границы тем временем сообщают, что 30 апреля сторожевой корабль ФСБ Россиизадержал теплоход, следовавший в мариупольский порт, в команде которого былиграждане Турции, Грузии, Египта, Нигерии, пишет "МК". В тот же день был остановлентеплоход, следовавший из Ашдода в Мариуполь. А 1 мая был досмотрен болгарскийтеплоход, а 2-го – панамское судно с грузино-турецким экипажем. Украинскиепограничники жалуются, что некоторые суда досматриваются по несколько раз: вчастности, тройной проверке подвергся теплоход, следовавший под флагом Мальтыиз Италии на Украину.