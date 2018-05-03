Российские сторожевые корабли на Азове задерживают и
досматривают все суда, следующие в Мариуполь. Украинская сторона возмущается и
называет это жесткой политикой Москвы.
Российские сторожевые корабли на Азове задерживают и
досматривают все суда, следующие в Мариуполь. Украинская сторона возмущается и
называет это "жесткой политикой" Москвы.
Россию в Киеве привычно назвали "страной-агрессором",
которая теперь, вдобавок, начала жесткую политику задержания и досмотра судов в
Азовском море, которые следуют в мариупольский порт. Как говорится в заявлении
госпогранслужбы Украины, останавливаются как украинские суда, так и корабли
других стран.
По данным украинского ведомства, пограничники Донецкого
пограничного отряда зафиксировали уже несколько таких случаев. Начиная с 30
апреля невоенные суда задерживаются, российские пограничники поднимаются на
борт для осмотра и идентификации судовой команды.
Москва действует в строгом соответствии с нормами
международного права – чего не скажешь о Киеве. 25 марта в Азовском море украинские
пограничники остановили российское судно "Норд". Судно было
арестовано. В отношении членов экипажа завели административные дела, а против
капитана – уголовное.
А в апреле Министерство инфраструктуры Украины предложило
закрыть для российских судов вход во внутренние воды страны – из-за "высокого
уровня террористической угрозы". В украинском правительстве пояснили, что
запрет будет касаться судов-нарушителей под флагом любого государства – которое,
по сообщению пресс-службы кабмина, "пренебрегает украинскими законами и заходит
в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма и Севастополя".
В России квалифицировали действия украинских властей как
пиратство. Для борьбы с этим явлением Росрыболовство и ФСБ создали оперативную
группу. Российским судам в Азовском море было решено выделять сопровождение.
Украинские стражи границы тем временем сообщают, что 30 апреля сторожевой корабль ФСБ России
задержал теплоход, следовавший в мариупольский порт, в команде которого были
граждане Турции, Грузии, Египта, Нигерии, пишет "МК". В тот же день был остановлен
теплоход, следовавший из Ашдода в Мариуполь. А 1 мая был досмотрен болгарский
теплоход, а 2-го – панамское судно с грузино-турецким экипажем. Украинские
пограничники жалуются, что некоторые суда досматриваются по несколько раз: в
частности, тройной проверке подвергся теплоход, следовавший под флагом Мальты
из Италии на Украину.