УВД по ТиНАО разыскивает пропавшего без вести Нозимова Саидъазама Зафаровича, уроженца города Москвы, 1982 года рождения...

УВД по ТиНАО разыскивает пропавшего без вести Нозимова Саидъазама Зафаровича, уроженца города Москвы, 1982 года рождения, который 24 апреля 2018 года поехал на работу в город Реутов и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 35 лет, рост 175-180 см, полного телосложения, лицо овальное, красноватое, лоб высокий, глаза черные большие.Был одет: куртка черная, кофта синяя, джинсы синие, черные ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: (495) 850-13-20; (495) 841-80-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79