ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Плешакову Анну Михайловну, 02.07.1937 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Плешакову Анну Михайловну, 02.07.1937 года рождения, уроженку г. Москвы, которая 02.05.2018 года ушла из дома на Онежской улице и до настоящего времени не вернулась.Приметы: славянской внешности, на вид 80-85 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые до плеч (собраны в два хвоста).Одета: Брюки в клетку сине-бежево-зеленые, бежевая куртка в клетку, кофта черная блестящая.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29