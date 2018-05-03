Пассажиры покидают поезда через окна. Иного варианта спастись из устроенного РЖД ада нет.

Пассажиры покидают поезда через окна. Иного варианта спастись из устроенного РЖД ада нет.Первый рабочий послепраздничный день стал сущим кошмаром для тысяч пассажиров пригородных электропоездов Ярославского направления МЖД. Не доезжая платформы Яуза, поезда остановились на полтора и более часов. И когда возобновится движение, если возобновится вообще, никто не знает.Покинуть остановившиеся электрички у людей возможности нет – машинисты отказываются открыать автоматические двери, ссылаясь на интенсивность движения вокруг. От жары в вагонах – в поездах старых моделей нет кондиционеров – многим стало плохо. Поэтому люди пытаются на свой страх и риск покинуть поезда через окна и отжатые вручную двери.На "Горячей линии РЖД" возмущенным пассажирам говорят, что "не владеют информацией". Машинисты поездов тоже не знают, что происходит. Согласно их данным, принято решение вернуть все выехавшие в сторону области поезда в Москву.Напомним, что 3 мая в РЖД объявили о неожиданном решении: компания будет указывать на билетах местное время, а не московское, как это было ранее. Изменения коснутся только поездок, которые будут совершаться с 1 августа 2018 года, передает .