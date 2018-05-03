Солист группы Доктор Ватсон Виктор Щедров решил проверить на детекторе лжи свою молодую жену Елизавету Борисенок. Мужчина уверен, что их старший сын Даниэль ему не родной. В студии программы На самом деле Первого канала супруги смогли расставить все точки над i.

Солист группы "Доктор Ватсон" Виктор Щедров решилпроверить на детекторе лжи свою молодую жену Елизавету Борисенок. Мужчинауверен, что их старший сын Даниэль ему не родной. В студии программы "На самомделе" Первого канала супруги смогли расставить все точки над i.Виктор рассказал экспертам, что ранее до него доходили слухио том, что Елизавета не верна ему, также он якобы слышал, как Даниэль называетпапой другого мужчину. Он уверил присутствующих, что не откажется от мальчикадаже в случае отрицательного результата теста на отцовство.Дмитрий Шепелев отметил, что музыкант тоже не святой. Когда-тоон закрутил роман с Елизаветой, которая, к слову, младше его на 24 года, ещебудучи в браке с другой женщиной. Борисенок пришлось более полугода ходить влюбовницах."Да, я был женат, но не жил тогда уже с семьей", -оправдывался Щедров. Ведущий попросил внести ясность и рассказать правду об ихотношениях."Мы познакомились на концерте в Санкт-Петербурге", – взяласлово Елизавета. "Виктор первый проявил ко мне интерес, это была его инициативапознакомится… Но так получилось, что, уходя с концерта я знала, что возьму егов оборот, он будет отцом моего ребенка, моим мужем, хочет он этого или нет", – рассказаладевушка. Виктора эти слова не удивили, он отметил, что его супруга всегда была прагматиком."Мы встречались несколько раз, я приехала в Москву, и япросто внаглую поселилась у него в доме. Он жил отдельно от семьи", – продолжиласвой рассказ Елизавета. "Я затащила его в ЗАГС силой… на девятом месяце беременности",– добавила Борисенок.После проверки на полиграфе выяснилось, что опасения Викторанебеспочвенны, у Елизаветы была интрижка на стороне. Супруга музыканта не сталаотпираться и откровенно рассказала о своих чувствах к некому знакомому: "У меняесть мужчина, которого я любила всю жизнь, я люблю его до сих пор, и я всегдабуду его любить".В студии появился лучший друг Щедрова Олег. Приятель поведалприсутствующим, что всегда знал, что Даниэль его ребенок. Он предпочел отойти всторону, когда Елизавета вышла замуж за Виктора, но сейчас решительнонастроился забрать сына себе.Борисенок также призналась, что к Олегу она испытываетискренние чувства, а за Виктора она вышла за муж по принципу "стерпится — слюбится". Эксперты и ведущий были шокированы признанием девушки.На съемочную площадку принесли результаты ДНК-исследования. Выяснилось,что Виктор Щедров является биологическим отцом Даниэля. Елизавета была расстроенаэтим известием.