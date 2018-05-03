По делу о пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня назначено несколько сложных экспертиз, в том числе пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям. В результате пожара погибли 60 человек.

По делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" назначено несколько сложных экспертиз.Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в их числе — специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям. К проведению экспертиз привлечены ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Омска.Дело расследуется Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета. На данный момент обвинение предъявлено восьми фигурантам. Это технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев (он является основным собственником ТЦ); управляющая торговым центром Надежда Судденок; гендиректор Юлия Богданова; начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова; глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко; сотрудник этой же компании Александр Никитин; сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин и начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. Работа по установлению других чиновников, причастных к пожару, продолжается.В ближайшее время глава Следственного комитета Александр Бастрыкин намерен провести новую встречу с родственниками погибших, а также заслушать отчет о работе следственной группы.Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Возгорание началось на последнем этаже, где находились детские игровые зоны и кинотеатр. Жертвами пожара стали 50 человек, в том числе 41 ребенок. Сегодня, на сороковой день после трагедии, в Кемерово приедет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершит заупокойную молитву в кафедральном соборе.