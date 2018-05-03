Мэр Москвы Сергей Собянин отметил успехи юных горожан, участвовавших во Всероссийской олимпиаде школьников. Он поздравил победителей и призеров, отметив, что представители столицы установили новый олимпийский рекорд.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил успехи юных горожан, участвовавших во Всероссийской олимпиаде школьников. Он поздравил победителей и призеров, отметив, что представители столицы установили новый олимпийский рекорд.Ученики столичных образовательных учреждений вновь во всей красепроявили себя на Всероссийской школьной олимпиаде. Успехи юных горожан непрошли незамеченными на самом высоком уровне – победителей и призеров интеллектуальныхсостязаний поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.Он не просто отметил высокие результаты, которые школьникипродемонстрировали в ходе олимпиады, но и отметил, что в этом году ониустановили рекорд. Как написал в своем микроблоге в Twitter столичныйградоначальник, ученики московских школ завоевали более 900 дипломов."Поздравляю! Этот большой успех московской школы, -написал Сергей Собянин. – Низкий поклон учителям. Горжусь ребятами —победителями". Как подчеркнул мэр, Всероссийская олимпиада школьников является серьезнойи независимой оценкой уровня и качества образования российских регионов.В этом году выступление московских школьников на олимпиаде продолжило тренд предыдущих годов – столичные ученики продолжают уходить в отрыв от своих сверстников из других регионов страны. В ходе прошедших состязаний был они получили на 89 больше, чем в прошлом году (всего дипломы завоевали ученики 227 школ). 191 представитель города стал победителем олимпиады.По мнению Собянина, конкурентоспособность столичного среднегообразования должна продолжать увеличиваться. Для поступления в лучшие университетыстраны в город приезжают абитуриенты из всех регионов, "и наша московскаяшкола должна давать маленьким москвичам знания и умения, которые откроют имвозможности поступать в лучшие колледжи и вузы".Всероссийская олимпиада школьников проходит ежегодно.Ученики 4 – 11 классов выявляют сильнейших в 24 дисциплинах. Состязанияпроходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный изаключительный. В нынешнем финале участие принимали представители более трехсотен школ города.Отметим, что победители и призеры заключительного этапамогут поступить без экзаменов в любой вуз. Ограничение одно – выбранное направлениедолжно соответствовать профилю олимпиады.