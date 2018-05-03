В квартире по месту временного проживания задержанного полицейскими обнаружены электронные весы, упаковочный материал и героин...

«Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержан приезжий по подозрению в покушении на сбыт героина в особо крупном размере», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Оперативникам поступила информация о 24-летнем приезжем из ближнего зарубежья, который занимается распространением наркотиков на территории столицы.В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе Богородское сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве была остановлена автомашина «Киа», где в качестве пассажира находился злоумышленник. При личном досмотре у него изъято неизвестное вещество. Исследованием установлено, что данное вещество является героином, массой 2,5 грамма. Мужчина был задержан.В квартире по месту временного проживания задержанного полицейскими обнаружены электронные весы, упаковочный материал и неизвестное вещество. Исследованием установлено, что часть изъятого вещества является наркотическим средством – героином, общей массой более 1 килограмма 100 граммов.Остальное вещество направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела. Общий вес изъятого составил около 1 килограмма 750 граммов.Следствием ОМВД России по району Богородское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве