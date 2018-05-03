Сотрудниками полиции во взаимодействии с ФСБ России задержан неработающий 35-летний житель столицы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Северо-Западного и Юго-Западного административных округов столицы во взаимодействии с УФСБ России по г. Москве и Московской области и ФСБ России на Профсоюзной улице выявили мастерскую по незаконному изготовлению и ремонту огнестрельного оружия. Задержан неработающий 35-летний житель столицы», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В принадлежащем злоумышленнику гараже изъяты и направлены на экспертизу предметы, конструктивно схожие с револьвером системы «Наган», пистолетами марки ПМ, приспособлением для бесшумной стрельбы, карабином Мосина, автоматом Калашникова, снайперским прицелом, а также 244 единицы патронов разного калибра. Кроме того, обнаружены сверла, разверстки, матрицы и другое оборудование, которое использовалось для внесения технических изменений и изготовления огнестрельного нарезного оружия и боеприпасов.«Дознавателем ОМВД России по району Коньково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавила Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео