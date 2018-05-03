В момент задержания злоумышленники попытались скрыться, при этом совершив наезд на сотрудника полиции...

На Каширском шоссе сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали двоих подозреваемых в краже автомобиля.В дежурную часть обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что похитили его автомобиль «Тойота», припаркованный у одного из домов на улице Маршала Захарова. Ущерб составил 950 000 рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что подозреваемые передвигаются на автомобиле «Фольксваген». Иномарка была обнаружена припаркованной на Каширском шоссе. В момент задержания мужчины находились в салоне автомобиля и попытались скрыться, при этом совершив наезд на сотрудника полиции.Успев ухватиться, полицейский прыгнул на капот и рукояткой пистолета попытался разбить лобовое стекло. После резких манёвров водитель сбросил сотрудника полиции на проезжую часть. Через несколько минут автомобиль был остановлен полицейскими. Ранее неоднократно судимые 28-летний приезжий и 53-летний житель столицы задержаны.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пострадавший сотрудник полиции нарядом скорой медицинской помощи доставлен в лечебное учреждение.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22