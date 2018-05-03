Злоумышленник похитил автомобиль марки «Хенде» стоимостью 600 тысяч рублей, после чего продал его по поддельным документам в Московской области...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Внуково задержали ранее судимого 40-летнего мужчину по подозрению в краже автомобиля стоимостью более 600 тысяч рублей.В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о краже автомобиля. Потерпевший сообщил, что неизвестный похитил его автомобиль марки «Хенде», припаркованный на Изваринской улице. Материальный ущерб превысил 600 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Рублевском шоссе. Установлено, что злоумышленник продал угнанный автомобиль по поддельным документам в Московской области.По данному факту следствием ОМВД России по району Внуково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93