У подозреваемого, 24-летнего жителя столицы, было обнаружено и изъято около 95 граммов наркотического срества – гашиша...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Площади Победы задержали 24-летнего жителя столицы по подозрению в хранении наркотического средства – гашиша.По месту жительства подозреваемого было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 95 граммов.Следствием УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39