Соединенные Штаты испытывают секретную, 12-ю по счету версию гравитационной ядерной бомбы B61. Ее принятие на вооружение резко увеличит вероятность конфликта с применением атомного оружия. А раз так, то Россия и США становятся еще на один шаг ближе к ядерному апокалипсису.

Соединенные Штаты испытывают секретную, 12-ю по счету версиюгравитационной ядерной бомбы B61. Ее принятие на вооружение резко увеличитвероятность конфликта с применением атомного оружия. А раз так, то Россия и СШАстановятся еще на один шаг ближе к ядерному апокалипсису.Бомба способна нести заряд мощностью до 50 килотонн, что вдва с половиной раза превышает мощность ядерного заряда "Толстяк", которыйамериканцы сбросили на Нагасаки в августе 1945 года.При этом бомбы класса B были созданы еще в 1963 году. С техпор они неоднократно модернизировались. Текущее поколение этих ядерных зарядовсоставляет основу стратегических ударных сил США. Бомбы этого класса способныпроникать в бункеры и центры управления, расположенные глубоко под землей.Планируется, что 12-е поколение этих боезарядов будет устанавливаться наистребители-бомбардировщики F-35. Как отмечает РЕН ТВ со ссылкой на британскиетаблоид The Sun, эти ракеты способны устроить настоящий "атомный ад"вероятному противнику.Комплексные испытания B61-12 начались еще в прошлом году,они продлятся три года. По их итогам будет принято окончательное решение опоставке новой модификации в вооруженные силы. Впрочем, сомневаться вположительном исходе испытаний вряд ли приходится. Ранее успешно закончилосьтестирование сборки и дизайна хвостовой части бомбы с инерциальной системойнаведения, также была проверена способность снаряда пробивать подземныеукрытия. Все испытания прошли успешно.В чем особенность новой бомбы, на которую возлагают стольбольшую ответственность чиновники Пентагона, уже, видимо, приготовившиеся кбудущим ядерным конфликтам? Ее главная "фишка" – повышенное точностьсамонаведения, что позволило снизить мощность заряда до 50 килотонн. Такимобразом, перед нами – высокоточная ракета, способная нести ядерную боеголовку.Максимальное ее отклонение от цели составляет всего лишь 30 метров. А разснаряд может поражать конкретные объекты, к примеру, находящиеся под землейкомандные пункты условного противника, то необходимость в излишне большоймощности отпадает.Эксперты от нового американского оружия уже начинают битьтревогу. По их мнению, принятие на вооружение ядерных самонаводящихся снарядовмалой мощности, предназначенных для размещения на бомбардировщиках, приведет кснижению порога применения атомного оружия. Иными словами, если раньше стороны,обладающие ядерными арсеналами, не решались на их использование из-за слишкомтяжелых последствий такого шага, то теперь, в связи с появлением ядерныхзарядов пониженной мощности, но при этом эффективных при поражении конкретныхцелей, соблазн использовать атом для "маленькой победоносной войны"значительно возрастает.По сути, американцы, размещая на бомбардировщикахвысокоточные ядерные заряды, делают возможным использование ядерного оружиявпервые с 1945 года. Как отмечал обозреватель влиятельного издания навоенно-политическую тематику The National Interest Закари Кек, ракета B61-12лишь усиливает эту тревожную тенденцию. "Что действительно делает B61-12 самойопасной ядерной бомбой в арсенале США, так это возможности ее применения", -заявил эксперт.Российские эксперты согласны с оценкой западных аналитиков."Существует опасность, что, например, Верховный главнокомандующий вооруженнымисилами США Дональд Трамп может посчитать: раз эта бомба является корректируемойи взрыв будет не таким сильным, значит, ее можно применить", – цитирует RTдиректора Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. По его словам,психологическое ощущение от того, что это хоть и ядерный, но все-такивысокоточный снаряд, может дать главе Белого дома моральное право егоприменить. Последствиям, подчеркнул аналитик, будут ужасными.В свою очередь, военный обозреватель Виктор Литовкинотметил, что размещать новые высокоточные бомбы американцы будут вблизи границыс Россией. По подсчетам специалистов, в настоящий момент на складах Пентагона вЕвропе находится около 200 различных модификаций B-61. Постепенно их будутзаменять на B61-12 с ядерной боеголовкой.Однако войны на европейском континенте, к счастью, пока непредвидится. Чего нельзя сказать о вовсю полыхающем Ближнем Востоке. Великиедержавы уже давно ведут там так называемую гибридную войну, сражаясь за своиинтересы чужими руками. Дальнейшее обострение обстановки в регионе, вособенности между Израилем и Ираном, способно привести к окончательномуобрушению ситуации, ее скатыванию в абсолютно неконтролируемый хаос, войне всехпротив всех.Вряд ли Россия, которая за последние годы стала главнойсилой на Ближнем Востоке, сможет остаться в стороне. И вряд ли американцы,получившие на вооружение новую бомбу, устоят перед искушением испробовать ее вбоевых условиях. И это будет означать, что человечество все-таки перешагнулокрасную линию. И за ней его не ждет ничего хорошего.