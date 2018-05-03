На новом стадионе Волгоград-Арена прошел еще один тестовый матч, в преддверии Чемпионата мира по футболу. Местный Ротор принимал команду из Самары Крылья Советов. Несмотря на поддержку трибун, хозяева уступили гостям со счетом 0:2.

На новом стадионе "Волгоград-Арена" прошел еще один тестовый матч, в преддверии Чемпионата мира по футболу. Местный "Ротор" принимал команду из Самары "Крылья Советов". Несмотря на поддержку трибун, хозяева уступили гостям со счетом 0:2."Волгоград-Арена" вмещает 45 тысяч зрителей, в дни Чемпионата мира на ней пройдут четыре групповых матча. Первая игра состоится 18 июня — Англия сыграет с Тунисом, напоминает телеканал "Россия 24".