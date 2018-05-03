Инспекторы 9 специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели беседы в ГБОУ Школа Глория и Школа 1413.

Инспекторы 9 специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели беседы на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в ГБОУ Школа Глория и Школа 1413.На собрании сотрудники Госавтоинспекции совместно с преподавателями рассказали родителям школьников о том, насколько важно своевременно обучать детей ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать такие качества как дисциплинированность, осторожность и осмотрительность.Инспекторы напомнили взрослым участникам дорожного движения о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Также продемонстрировали видеоролики «краш-тестов», наглядно показывающие, к каким последствиям может привести пренебрежение элементарными правилами безопасности и, насколько применение ремней безопасности жизненно важно, как для пассажиров, так и для водителей.В заключении сотрудники Госавтоинспекции еще раз напомнили родителям, что именно они являются примером для своих детей и прежде всегда необходимо быть законопослушным участником дорожного движения.