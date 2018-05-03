Сегодня в областном Дворце культуры и искусства пройдет региональный фестиваль студенческого творчества.

Сегодня в областном Дворце культуры и искусства пройдет региональный фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна-2018». Его организатором выступает комитет по молодежной политике администрации Владимирской области и региональная организация Российского Союза Молодежи.В фестивале, общая тема которого – «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018», примут участие команды ведущих вузов региона, которые стали победителями внутривузовских этапов «Студенческой весны». Участников ждут конкурсные испытания по разным направлениям творческой деятельности – музыкальному, танцевальному, театральному и юмористическому. Каждое из направлений включает в себя несколько номинаций узкой направленности.Начало гала-концерта фестиваля «Студенческая весна-2018» - в 17.00.