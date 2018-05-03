Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг городов России по числу туристов на одного жителя.

Аналитическое агентство представило рейтинг городов России по числу туристов на одного жителя.В список попал и Суздаль. В наш город приезжает 175 туристов в год на одного жителя города, что получается, если 1,7 миллионов туристов в год разделить на 9,7 тысяч жителей города.Туристы приезжают в среднем на один-два дня в основном в выходные и праздничные дни.Также в десятку попали Плёс в Ивановской области (210 туристов на жителя), Болгар в Татарстане (63 туриста/жителя), Кириллов в Вологодской области (47 туристов/жителя), Мышкин в Ярославской области (32 туриста/жителя), Городец в Нижегородской области (20 туристов/жителя), Сергиев Посад в Московской области (18 туристов/жителя), Углич в Ярославской области (13 туристов/жителя), Выборг в Ленинградской области (12 туристов/жителя) и Коломна в Московской области (10 туристов/жителя).