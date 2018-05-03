После выступления народной артистки России Татьяны Кравченко на сцене Пензенского драматического театра журналисты буквально набросились на актрису с вопросами о продолжении сериала Сваты, где та сыграла главную роль. Кравченко пролила свет на некоторые детали полюбившейся семейной саги.

После выступления народной артистки России Татьяны Кравченко на сцене Пензенского драматического театра журналисты буквально набросились на актрису с вопросами о продолжении сериала "Сваты", где та сыграла главную роль. Кравченко пролила свет на некоторые детали полюбившейся семейной саги.Последний сезон популярного сериала"Сваты-6"– вышел в 2012 году. Проект создавался усилиями украинской студии "Квартал 95". Из-за напряженных политических отношений между Украиной и Россией съемки телесериала пришлось заморозить, передает "Пензенская правда".Однако в июле 2017 года появилась информация, что ведется работа над продолжением саги. Кравченко рассказала, что на данный момент сняты пять новых серий "Сватов-7". А вот остальные подробности народная артистка раскрывать не стала. По ее словам, продюсеры держат любую информацию о проекте в строжайшем секрете. Разглашение деталей сюжета грозит Кравченко серьезными последствиями.Напомним, что сериал "Сваты" был запрещен к показу на территории Украины 29 ноября 2017 года. Позже канал 1+1 подал иск против Минкульта, и суд приостановил действия запрета.Ранее, в апреле 2018 года в возрасте 52 лет скончался актер из телесериала "Сваты", народный артист Украины Олег Треповский. В списке известных работ актера значатся "Девять жизней Нестора Махно", "День рождения Буржуя", "Братские узы" и "Сашка".