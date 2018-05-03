Базирующийся в Вашингтоне клуб МЛС Ди.Си.Юнайтед намерен укрепить линию атаки за счет приглашения двух известных нападающих. В ближайшее время игроками столичного клуба могут стать испанец Фернандо Торрес и аргентинец Карлос Тевес.

Базирующийся в Вашингтоне клуб МЛС "Ди.Си.Юнайтед" намерен укрепить линию атаки за счет приглашения двух известных нападающих. В ближайшее время игроками столичного клуба могут стать испанец Фернандо Торрес и аргентинец Карлос Тевес.Контракт 34-летнего Фернандо Торреса с мадридским "Алетико" закончится в конце мая и не будет продлен. Сам Торрес не хочет переходить в другой испанский клуб, а намерен провести несколько сезонов в другой лиге. Поэтому переход чемпиона мира 2010 года и двукратного чемпиона Европы в "Ди.Си" вполне возможен."Ди.Си.Юнайтед" не собирается ограничиваться приглашением Торреса. Клуб из столицы США собирается приобрести нападающего "Боки Хуниорс" Карорса Тевеса. 34-летний аргентинец обойдется "Ди.Си" в 2,5 миллиона евро.В настоящее время "Ди.Си.Юнайтед" занимает предпоследнее, 10 место в Восточной конференции. Клуб испытывает проблемы с нападением, и если линия атаки не будет усилена, то "Ди.Си" рискует провалить сезон.