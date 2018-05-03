Соединенные Штаты готовят очередную фейковую химическую атаку в Сирии. На этот раз инсценировка может быть произведена в районе города Дейр-эз-Зор на востоке страны.

Соединенные Штаты готовят очередную фейковую химическуюатаку в Сирии. На этот раз инсценировка может быть произведена в районе городаДейр-эз-Зор на востоке страны.Организацией фальшивой химической атаки руководит бывшийбоевик "Исламского государства" (запрещенная в Россиитеррористическая организация. – Прим.Ред.) Мишан Идриз Аль Хамаш. Об этомсообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Сирии.Готовить инсценировку начали еще 23 апреля – спустя неделюпосле ракетной атаки США и их союзников по территории арабской республики. Какпишет "Экспресс-газета", местом провокации выбрано нефтяное поле"Аль-Джафра", которое расположено в 27 километрах восточнее городаДейр-эз-Зор – столицы одноименной сирийской провинции. Неподалеку находитсябаза американских сил. Специально для инсценировки туда свозят местных жителей,подчеркивает сирийский источник.Стоит напомнить, что по аналогичному сценарию ситуациюразвивалась в начале апреля. Тогда начали приходить сообщения о химическойатаке в городе Дума – пригороде Дамаска. До этого Россия неоднократно выступалас предупреждениями о готовящейся провокации. Тем не менее, Запад предпочел неслушать Москву.Зато сразу после якобы имевшей место химатаки принялсяобвинять в применении запрещенных отравляющих веществ Сирию, России жедосталось за то, что она "покрывает режим Асада". В Москве всеобвинения назвали лживыми.США и их союзники, не дождавшись завершения расследования инцидентаОрганизацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), атаковали арабскуюреспублику. В ночь на 14 апреля по Дамаску, Хомсу, а также некоторых военнымобъектам было выпущено более 100 ракет. Однако сирийская противовоздушнаяоборона смогли перехватить большую их часть.Россия с самого начала сомневалась в подлинности сообщений охимической атаке. Позже догадки Москвы подтвердились. Позже в Думе был найден11-летний мальчик по имени Хасан. Он рассказал, что его вынудили сниматься впостановочном ролике о химатаке, предложив за эту еду. Он согласился, посколькуего семья тогда голодала.Более того, в процессе осмотра Думы и других освобожденныхот боевиков населенных пунктов были найдены дымовые шашки и хлор производстваВеликобритании и Германии. Каким образом они очутились у террористов Запад таки не объяснил.