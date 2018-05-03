Соединенные Штаты готовят очередную фейковую химическую
атаку в Сирии. На этот раз инсценировка может быть произведена в районе города
Дейр-эз-Зор на востоке страны.
Соединенные Штаты готовят очередную фейковую химическую
атаку в Сирии. На этот раз инсценировка может быть произведена в районе города
Дейр-эз-Зор на востоке страны.
Организацией фальшивой химической атаки руководит бывший
боевик "Исламского государства" (запрещенная в России
террористическая организация. – Прим.Ред.) Мишан Идриз Аль Хамаш. Об этом
сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Сирии.
Готовить инсценировку начали еще 23 апреля – спустя неделю
после ракетной атаки США и их союзников по территории арабской республики. Как
пишет "Экспресс-газета", местом провокации выбрано нефтяное поле
"Аль-Джафра", которое расположено в 27 километрах восточнее города
Дейр-эз-Зор – столицы одноименной сирийской провинции. Неподалеку находится
база американских сил. Специально для инсценировки туда свозят местных жителей,
подчеркивает сирийский источник.
Стоит напомнить, что по аналогичному сценарию ситуацию
развивалась в начале апреля. Тогда начали приходить сообщения о химической
атаке в городе Дума – пригороде Дамаска. До этого Россия неоднократно выступала
с предупреждениями о готовящейся провокации. Тем не менее, Запад предпочел не
слушать Москву.
Зато сразу после якобы имевшей место химатаки принялся
обвинять в применении запрещенных отравляющих веществ Сирию, России же
досталось за то, что она "покрывает режим Асада". В Москве все
обвинения назвали лживыми.
США и их союзники, не дождавшись завершения расследования инцидента
Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), атаковали арабскую
республику. В ночь на 14 апреля по Дамаску, Хомсу, а также некоторых военным
объектам было выпущено более 100 ракет. Однако сирийская противовоздушная
оборона смогли перехватить большую их часть.
Россия с самого начала сомневалась в подлинности сообщений о
химической атаке. Позже догадки Москвы подтвердились. Позже в Думе был найден
11-летний мальчик по имени Хасан. Он рассказал, что его вынудили сниматься в
постановочном ролике о химатаке, предложив за эту еду. Он согласился, поскольку
его семья тогда голодала.
Более того, в процессе осмотра Думы и других освобожденных
от боевиков населенных пунктов были найдены дымовые шашки и хлор производства
Великобритании и Германии. Каким образом они очутились у террористов Запад так
и не объяснил.