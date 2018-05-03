Причина - монтаж и демонтаж пролетных строений надземных пешеходных переходов на 94-м и 97-м км.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород сообщает, что в ночное время 11 мая в связи с монтажом и демонтажем пролетных строений надземных пешеходных переходов на 94-м и 97-м км трассы М-7 «Волга» движение транспорта будет временно ограничено.В период с 1:00 до 1:40 на 97-м км федеральной автодороги для установки пролетного строения надземного пешеходного перехода движение будет полностью перекрыто.В период с 4:30 до 5:00 на 94-м км федеральной автодороги для производства работ по демонтажу пролетной конструкции надземного пешеходного перехода движение будет полностью перекрыто.