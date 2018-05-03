Президент России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино получили паспорта болельщиков в расположенном в Центре выдачи этих документов.

Президент России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино получили паспорта болельщиков в расположенном в Центре выдачи этих документов.Владимир Путин и находящийся в нашей стране с рабочим визитом Джанни Инфантино прибыли центр, расположенный в подтрибунном пространстве автодрома в Адлерском районе Сочи. В присутствии министра связи России Никлая Никифорова президент России и глава ФИФА получили на стойке регистрации ID-карты.Паспорт болельщика – документ, необходимый для посещения матчей футбольного чемпионата мира наряду с билетом. Разработанная в нашей стране карта идентификации личности (она же паспорт болельщика) кроме того, дает право на бесплатный проезд в городском и междугороднем транспорте, а для иностранцам заменяет въездную визу в Россию.