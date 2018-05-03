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<a href="http://33live.ru/novosti/03-05-2018-umerla-studentka-vypavshaya-s-chetvertogo-etazha-zdaniya-mgimo.html" target="_blank">Умерла студентка, выпавшая с четвертого этажа здания МГИМО</a> - Студентка, выпавшая в апреле из окна четвертого этажа здания МГИМО, скончалась в больнице. Эту информацию подтвердили в НИИ имени Склифосовского. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Девушка 1997 года рождения после падения незамедлительно была доставлена в больницу. Обстоятельства ЧП выясняются.