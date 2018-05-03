Взорвали мину. Сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны. На днях во время строительных работ на Театральной площади был обнаружен странный предмет, который оказался 82- миллиметровой миной.

Взорвали мину. Сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны. На днях во время строительных работ на Театральной площади был обнаружен странный предмет, который оказался 82- миллиметровой миной. Её поверхность полностью заржавела и взрывотехники ОМОНа решили её утилизировать. В итоге боеприпас, 70 летней выдержки, подорвали с помощью накладного заряда с соблюдением всех мер безопасности.