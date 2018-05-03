Ровно 40 лет назад, летом 1978 года певица Любовь Успенская вместе со вторым мужем Юрием эмигрировала в США. Там он пела в русском ресторане Садко и даже подумать не могла, что вернется на родину, станет здесь звездой. Обо всем всем за этом за кулисами Кремлевского дворца, где певица выступала на сборном концерте Три аккорда, с ней поговорил корреспондент Dni.Ru.

Ровно 40 лет назад, летом 1978 года певица Любовь Успенская вместе со вторым мужем Юрием эмигрировала в США. Там он пела в русском ресторане "Садко" и даже подумать не могла, что вернется на родину, станет здесь звездой. Обо всем всем за этом за кулисами Кремлевского дворца, где певица выступала на сборном концерте "Три аккорда", с ней поговорил корреспондент Dni.Ru."Когда я уезжала из СССР, я была очень счастлива, – признается Любовь Залмановна. – Просто сумела в Америке построить свою жизнь и не о чем не сожалела. Мне было хорошо там. И я никогда не думала, что смогу вернуться в Россию, что буду начинать тут все заново. Сама мысль о том, что свергнут коммунистов, что откроется "железный занавес" мне казалась дикой. А когда все это случилось, это стало для меня еще одним счастьем"."В Америке я хорошо зарабатывала, с деньгами проблем не было, а вот незнание английского языка мешало, – продолжает Успенская. – Поэтому я решила целиком погрузиться языковую среду – смотрела фильмы, передачи, слушала радио. Хотя по-английский поговорить возможности было мало – в ресторан, где я работала, ходили в основном выходцы из Союза".Живя в Штатах, Люба догадывалась, что ее очень любят по другую сторону Атлантики. "В Киеве у меня жили родственники – от них я узнавала, что мои песни слушают на родине, – говорит Успенская. – Потом на гастроли в США приезжали русские актеры и певцы, и первое, что они хотели увидеть, была я. Но даже после всего этого решиться вернуться на родину мне было трудно, поскольку предстояло изменить правила, уклад, среду, завести новых друзей. Я долго пыталась стать своей в Америке, родила там дочку, воспитывала ее, потом надо было начинать все с нуля – уже в России. После 16 лет проживания в Америке, мне пришлось учиться российским реалиям – как везде влазить без очереди, как пользоваться блатом. В Штатах такое немыслимо".Сегодня Успенская – одна из самых высокооплачиваемых артисток России. Это позволяет ей не только построить и содержать роскошный дом, но и каждый год совершенствовать ему. "В прошлом году сделала красивую спальню, а в этом занимаюсь гардеробной, – улыбается певица. – Отдала под него весь второй этаж – метров 400. Там мягко зажигается свет, поют птицы, словом, райское местечко! Хочу чувствовать там себя настоящей королевой!"