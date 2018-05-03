По традиции он начался с шествия. Труженики региона прошли под флагами от Золотых ворот до Соборной площади.
В городе Владимир отметили Праздник весны и труда. По традиции он начался с шествия. Труженики региона прошли под флагами от Золотых ворот до Соборной площади. К колонне присоединились и первые лица области: губернатор Светлана Орлова
, спикер Законодательного Собрания Владимир Киселёв, депутаты областного парламента, представители администрации города и области. Праздник объединил около 17 тысяч человек. Творческая часть праздника на Соборной площади была представлена известными эстрадными исполнителями и народными коллективами. После завершения митинга-концерта владимирский Первомай продолжился в формате народных гуляний. Во всех парках прошли праздничные программы, приуроченные ко Дню весны и труда и открытию весенне-летнего сезона.