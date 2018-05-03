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<a href="http://33live.ru/novosti/03-05-2018-v-gorode-vladimir-otmetili-prazdnik-vesny-i-truda.html" target="_blank">В городе Владимир отметили Праздник весны и труда</a> - По традиции он начался с шествия. Труженики региона прошли под флагами от Золотых ворот до Соборной площади.