Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл некоторые подробности предстоящей инаугурации Владимира Путина. По его словам, сценарий церемонии не претерпел серьезных изменений по сравнению с прошлыми годами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрылнекоторые подробности предстоящей инаугурации Владимира Путина. По его словам, сценарийцеремонии не претерпел серьезных изменений по сравнению с прошлыми годами."Много сейчас пишут на счет того, что не будет переезда(Владимира Путина. – Прим.Ред.), но здесь не нужно забывать, что в прошлый разпрезидент переезжал из Дома правительства в Кремль", – сказал представительглавы российского государства.Песков напомнил, что во время прошлой инаугурации, в 2012году, Путин заступал на президентский пост с позиции председателяправительства. А раз так, то сейчас необходимости в переезде нет, сказал он.Тем не менее, добавил пресс-секретарь, так или иначе кортеж будетиспользоваться. "Потому что он переезжает из рабочего корпуса в БольшойКремлёвский дворец", – пояснил спикер президента.Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. Ранее ужепоявлялась информация, что организаторы церемонии могут исключить традиционныйпроезд президентского кортежа по Москве. На прошлых инаугурациях главагосударства добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскортаФедеральной службы охраны (ФСО).Также СМИ стало известно имя диктора, который будет вестимероприятие. Столь почетную и ответственную обязанность решили поручить актеруи телеведущему Евгению Хорошевцеву. Ранее он уже работал на инаугурациях главыроссийского государства.Кроме того, сообщалось, что на торжественной церемонии будутприсутствовать волонтеры, которые работали в избирательных штабах Путина.Соответствующую информацию позже подтвердил пресс-секретарь президента.Выборы главы государства состоялись 18 марта. Явкаизбирателей составила 67,54%. Действующий президент страны Владимир Путинодержал уверенную победу, набрав 76,69% голосов. По итоговым даннымЦентризбиркома, за него отдали свои голоса более 56,4 миллиона россиян.