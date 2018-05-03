Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл
некоторые подробности предстоящей инаугурации Владимира Путина. По его словам, сценарий
церемонии не претерпел серьезных изменений по сравнению с прошлыми годами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл
некоторые подробности предстоящей инаугурации Владимира Путина. По его словам, сценарий
церемонии не претерпел серьезных изменений по сравнению с прошлыми годами.
"Много сейчас пишут на счет того, что не будет переезда
(Владимира Путина. – Прим.Ред.), но здесь не нужно забывать, что в прошлый раз
президент переезжал из Дома правительства в Кремль", – сказал представитель
главы российского государства.
Песков напомнил, что во время прошлой инаугурации, в 2012
году, Путин заступал на президентский пост с позиции председателя
правительства. А раз так, то сейчас необходимости в переезде нет, сказал он.
Тем не менее, добавил пресс-секретарь, так или иначе кортеж будет
использоваться. "Потому что он переезжает из рабочего корпуса в Большой
Кремлёвский дворец", – пояснил спикер президента.
Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. Ранее уже
появлялась информация, что организаторы церемонии могут исключить традиционный
проезд президентского кортежа по Москве. На прошлых инаугурациях глава
государства добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта
Федеральной службы охраны (ФСО).
Также СМИ стало известно имя диктора, который будет вести
мероприятие. Столь почетную и ответственную обязанность решили поручить актеру
и телеведущему Евгению Хорошевцеву. Ранее он уже работал на инаугурациях главы
российского государства.
Кроме того, сообщалось, что на торжественной церемонии будут
присутствовать волонтеры, которые работали в избирательных штабах Путина.
Соответствующую информацию позже подтвердил пресс-секретарь президента.
Выборы главы государства состоялись 18 марта. Явка
избирателей составила 67,54%. Действующий президент страны Владимир Путин
одержал уверенную победу, набрав 76,69% голосов. По итоговым данным
Центризбиркома, за него отдали свои голоса более 56,4 миллиона россиян.