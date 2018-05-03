03.05.2018

2018-05-03 08:35:23

В Лондоне в толпе прогремел взрыв

В Лондоне во время празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер в толпе прогремел взрыв, передает телеграм-канал LifeShot. По предварительной информации, причиной стал телефон, брошенный в костер. Сообщается о 30 пострадавших.