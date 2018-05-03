03.05.2018

2018-05-03 17:50:41

В московском парке перевернулась конная повозка

В парке Коломенское вечером 3 мая перевернулась конная повозка. В результате случившегося тяжелые травмы получили пять человек.



Троих пострадавших эвакуировали на вертолете, передает Telegram-канал 112. По факту происшествия проводится проверка.