Жительница столицы тяжело пострадала во время конфликта из-за мангала. Претендующий на жаровню мужчина облил москвичку неизвестной жидкостью и поджег.

Жительница столицы тяжело пострадала во время конфликта из-за мангала. Претендующий на жаровню мужчина облил москвичку неизвестной жидкостью и поджег.Инцидент произошел на майских праздниках в Салтыковском лесопарке. Сообщается, что в лесу на почве конфликта столкнулись две компании, приехавшие туда, чтобы пожарить шашлыки.Обе группы приметили мангал общего пользования, но мирно договориться не смогли. По этой причине началась разборка, кто первый им воспользуется. Сначала отдыхающие обменялись нецензурными выражениями, затем пустились в драку, передает Пятый канал.В ходе потасовки один из дебоширов перевернул мангал, облил женщину из другой компании неизвестной жидкостью и поджег. На место происшествия была вызвана скорая. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.Отмечается, что у девушки были ожоги кисти руки, носа и губы, а также опалена часть волос. В настоящее время хулиганы доставлены в полицию, а правоохранители устанавливают детали инцидента.